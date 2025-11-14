Російський слід на «плівках Міндіча»: куратор в РФ?

яПрезидент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти свого товариша та ексбізнеспартнера Тимура Міндіча. НАБУ називає Міндіча керівником злочинного угруповання, яке «заробляло» гроші на «Енергоатомі». І доки Міндіч ситуацію не коментує, обговорюють її політики та експерти.

«95 квартал» – у власність держави?

Усі українські активи бізнесмена Тімура Міндіча, який опинився під санкціями РНБО, будуть передані в управління АРМА. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв.

Потураєв назвав абсурдною версію, за якою рішення про санкції проти Міндіча як громадянина Ізраїлю може нібито «виводити з-під удару» його як громадянина України.

«Це якась хвора уява має бути, тому що всі активи Міндіча тут під санкціями. І всі вони переїдуть в АРМА», – сказав депутат.

За його словами, наразі вивчаються способи як це зробити – вивчаються, і під цю підпадають і частки у компаніях, пов’язаних із студією «Квартал 95».

Тімур Міндіч є співвласником студії «Квартал 95». Володимир Зеленський і Тімур Міндіч раніше були співвласниками низки компаній, які входять до складу групи «95 квартал». У 2019 році Зеленський вийшов із складу засновників цих структур.

Напередодні рішення Володимира Зеленського запровадити санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана Радіо Свобода обговорило із народними депутатками Соломією Бобровською («Голос») та Єлизаветою Ясько («Слуга народу»).

На запитання про те, чому санкції були запроваджені проти фігурантів справи, використовуючи їхнє ізраїльське громадянство, Соломія Бобровська заявила, що застосування санкцій до громадян України є помилковим кроком. Мовляв, для покарання громадян України є суди. А накладення санкцій на Міндіча та Цукермана для них нічого не змінює.

«Всі знають, що вони – громадяни України. І їх фактично це ніяк не зачепить. І знаємо добре, як Медведчук сьогодні відіграється в судах за накладення санкцій», – сказала депутатка в етері програми «Свобода Live».

Водночас Єлизавета Ясько підтримала запровадження санкцій, зазначивши, що їх впровадження має відбуватись паралельно з розслідуваннями і судовими рішеннями.

«Звичайно, це не повний контроль всього, але я завжди адвокую за санкції як інструмент. Тому що їх можна швидко запровадити, і це дуже такий потужний, символічний інструмент», – сказала депутатка.

Відставки двох міністрів недостатньо?

Серед інших фігурантів справи – колишній радник міністра енергетики Германа Галущенка Ігор Миронюк, який раніше був помічником Андрія Деркача (колишній депутат Верховної Ради України, який після вторгнення РФ став сенатором Ради федерації Росії), а також два міністри – сам міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Президент Володимир Зеленський вивів Гринчук та Галущенка зі складу Ради національної безпеки і оборони на тлі розслідування про корупцію в «Енергоатомі», йдеться в указі від 14 листопада.

У Верховній Раді 10 листопада зареєстрували проєкти постанов про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції України, а також Світлани Гринчук із посади міністерки енергетики.

Опозиція каже, що відставки двох міністрів недостатньо і вимагає відставки усього уряду.

Слідство вважає, що у держави могли вкрасти близько 100 мільйонів доларів. Частину цих грошей, за даними НАБУ, переправляли в Росію.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності цієї злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.

Чи знав Зеленський про існування корупційної схеми в енергетиці?

Якою є роль Росії у цій схемі?

І як викриття цієї ймовірної оборудки позначиться на українській енергетиці?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на@Радіо Свобода:

Хто є хто в скандалі Національне антикорупційне бюро у рамках справи щодо корупції в енергетиці ( операція «Мідас») повідомило про підозру сімом фігурантам. У НАБУ не назвали імен, але журналістам «Схем» (Радіо Свобода) вдалося з’ясувати, про кого саме йдеться. За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Хто є хто в скандалі щодо корупції в енергетичній галузі України Олександр Цукерман, якого слідство називає співорганізатором корупційних схем у сфері енергетики на чолі з Тимуром Міндічем та співробітником «бек-офісу» з легалізації коштів, заперечив звинувачення НАБУ та САП і заявив, що «повернеться в Україну із задоволенням, коли буде час». Про це він заявив 12 листопада в коментарі журналістам «Схемам» (Радіо Свобода), які до нього додзвонились. Спочатку Цукерман сказав, що не налаштований спілкуватися, але все ж коротко відповів на питання про підозру в корупції. «Все неправда, все брехня», – зазначив він. Решта згаданих осіб оприлюднену НАБУ інформацію в межах операції «Мідас» не коментували. Радіо Свобода намагається отримати їхню позицію. Радіо Свобода також нагадує, що особа вважається невинуватою, доки її провину не доведено в законному порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду, а потім апеляційним судом, якщо була подана апеляція.





