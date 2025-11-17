У РНБО заперечили повідомлення про відмову Умєрова повертатися в Україну

Центр протидії дезінформації при Радіо національної безпеки й оборони України заперечує повідомлення про те, що секретар РНБО Рустем Умєров нібито відмовляється повертатися до України після відрядження.

«Протягом останніх днів у мережі поширюються твердження про те, що секретар РНБО України Рустем Умєров нібито виїхав з країни і відмовляється повертатися в Україну. Ця інформація не відповідає дійсності. Секретар РНБО перебуває у запланованому офіційному відрядженні. Станом на сьогодні він працює у США, де проводить низку робочих консультацій і зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України», – йдеться в повідомленні.

За даними ЦПД, Умєров залишається «в постійному робочому контакті з керівництвом держави, виконує всі поставлені завдання і продовжує роботу над ключовими питаннями безпеки, оборони та гуманітарної політики».

Сам Умєров повідомлення не коментував. Раніше він відреагував на дані слідства в справі про корупцію в енергетиці щодо ймовірного впливу на нього. «Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з «впливом» якихось осіб – безпідставні», – заявив Умєров, який раніше був міністром оборони.

11 листопада прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Савицький заявив, що колишній бізнес-партнер президента Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимур Міндіч мав вплив на колишнього міністра енергетики Германа Галущенка (зараз міністр юстиції) і на ексміністра оборони Рустема Умєрова (зараз секретар РНБО).

НАБУ і САП вважають Міндіча керівником злочинної організації, що влаштувала «масштабні корупційні схеми» у сфері енергетики. 10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.

Міндіч, який за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України незадовго до обшуків у нього 10 листопада, ситуацію поки що не коментував.