Віткофф приєднається до запланованих у Туреччині переговорів з Зеленським – Reuters

Спеціальний посланець США Стів Віткофф відвідає Туреччину в середу та приєднається до запланованих там переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, повідомило Reuters турецьке джерело.

Президент України Володимир Зеленський анонсував свій візит до Туреччини на 19 листопада задля «активізації перемовин». За його словами, у Києва є напрацьовані рішення, які запропонують партнерам.

«Усіма силами наближати закінчення війни – це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених», – повідомив президент.

15 листопада секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що провів через посередників консультації в Туреччині та ОАЕ з приводу відновлення обміну військовополоненими з Росією. Йдеться про звільнення 1 200 українців.

Туреччина неодноразово виконувала роль посередника у контактах української та російської сторони. Останні такі зустрічі відбулися у червні. Тоді делегації України і РФ домовилися у Стамбулі про нові обміни полоненими.