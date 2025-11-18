Зеленський анонсував свій візит до Туреччини, щоб «активізувати перемовини»

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 18 листопада, перебуває з візитом в Іспанії.

«Сьогодні – зустрічі в Іспанії, які ми давно готували, і розраховуємо, що ще одна сильна країна більше допомагатиме захищати життя та наближати закінчення війни. Працюємо, щоб зустріч із премʼєр-міністром Іспанії Санчесом принесла домовленості, які дадуть нам більше сили. Щодня у відносинах із партнерами має бути результат для України», – написав він у телеграмі

На завтра, 19 листопада, Зеленський анонсував свій візит до Туреччини.

«Готуємо активізацію перемовин, і в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни – це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених», – повідомив президент.

Зеленський також додав, що на четвер, 20 листопада, заплановане проведення засідання Ставки, а також цього тижня будуть «відповідні розмови» з урядовцями та зустріч із керівництвом Верховної Ради й депутатами фракції «Слуга народу» – «готую декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення».

Президент Зеленський днями відвідав Грецію та Францію. В останній було підписано декларацію про наміри щодо придбання Україною оборонного обладнання.