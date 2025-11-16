Постачання газу з Греції в Україну розпочнеться у січні – Зеленський

Постачання газу з Греції в Україну розпочнеться у січні, повідомив президент Володимир Зеленський під час пресеконференції з прем’єр-міністром країни Кіріакосом Міцотакісом.

Відомо, що Греція та Україна домовилися про постачання газу і запуск енергетичного коридору «Александруполіс-Одеса».

«Це важлива частина нашої енергетичної безпеки. В першому кварталі вже будуть реалізовані перші домовленості. Є і довгострокові проєкти – їх обговорили наші енергетичні компанії», – зазначив Зеленський.

Президент також подякував Греції та США, які відіграють «ключову роль» у забезпеченні України енергоресурсами.

«Ми вдячні американським компаніям, Міністерству енергетики США та президенту Дональду Трампу за можливість отримувати енергетику зі Сполучених Штатів через грецьку інфраструктуру», – заявив він.

Міцотакіс переконаний, що новий коридор стане енергетичною артерією з півдня на північ та відкриє Україні доступ до «надійних джерел енергії». Водночас Греція, за словами прем’єра, стане «вузлом постачання американського скрапленого газу» до Центральної та Східної Європи.

Зеленський також наголосив, що Україна буде вдячна за допомогу Греції у поверненні викрадених Росією дітей та полонених: «Усі списки ми готові надати».

Крім того, Україна розраховує на участь Греції у повоєнній відбудові. Також Зеленський зазначив, що Україна розробила багато «ефективної зброї» й запросив партнерів до спільного виробництва заради посилення арсеналів Європи.

Міцотакіс повідомив, що грецькі компанії мають необхідний досвід у будівництві, цифровізації та інших галузях, а особливу увагу Афіни приділяють Одесі, яка має історичні та культурні зв’язки з Грецією.

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 16 листопада, прибув з офіційним візитом у Грецію.Це вже другий візит Зеленського до Афін – уперше він побував там у серпні 2023 року. Наступними пунктами його європейської поїздки стануть Париж і Мадрид.

Раніше Зеленський повідомив, що Україна домовилась з Грецією про постачання газу. Глава держави наголосив, що це буде ще один напрямок постачання газу, щоб убезпечити максимально на зиму маршрути імпорту газу для України.

Останнім часом Росія посилила свої атаки на енергетичний сектор України й газову інфраструктуру, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

9 жовтня агентство Bloomberg писало, що російські удари знищили більше ніж половину внутрішнього виробництва природного газу в Україні, що, ймовірно, змусить Київ витратити 1,9 млрд євро (2,2 млрд доларів) на імпорт палива, щоб пережити зиму.



