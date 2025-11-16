Зеленський прибув з візитом до Афін: обговорить енергетичну угоду і транспортування СПГ

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 16 листопада, з офіційним візитом у Грецію.

Літак глави держави опівдні приземлився в аеропорту Афін, де його зустрів віцепрем’єр Костіс Хадзідакс.

Як повідомили в Офісі президента, у лідера України заплановані переговори з президентом країни Константіносом Тасуласом, а також премʼєр-міністром Кіріакосом Міцотакісом.

Грецькі медіа пишуть, що Україна та Греція планують активізувати співпрацю в енергетичній сфері. Ключовими темами переговорів лідерів двох країн мають стати створення вертикального коридору для транспортування СПГ та підготовка нової двосторонньої енергетичної угоди.

Це другий візит Зеленського до Греції – попередній відбувся у серпні 2023 року. Після Афін президент також здійснить візит до Парижа і Мадрида.

Очікується, що у Греції Зеленський укладе домовленість стосовно імпорту газу, у Франції – угоду, що посилить бойову авіацію, в Іспанії йтиметься про підтримку нашої держави у час війни.

Раніше Зеленський повідомив, що Україна домовилась з Грецією про постачання газу. Глава держави наголосив, що це буде ще один напрямок постачання газу, щоб убезпечити максимально на зиму маршрути імпорту газу для України.

Останнім часом Росія посилила свої атаки на енергетичний сектор України й газову інфраструктуру, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

9 жовтня агентство Bloomberg писало, що російські удари знищили більше ніж половину внутрішнього виробництва природного газу в Україні, що, ймовірно, змусить Київ витратити 1,9 млрд євро (2,2 млрд доларів) на імпорт палива, щоб пережити зиму.



