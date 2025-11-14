«Петріоти» дуже добре спрацювали – Зеленський про відбиття атаки на Київ

Розвиток програми PURL, яка передбачає купівлю американської зброї для України, дозволяє посилювати системи протиповітряної оборони та поповнювати її ракетами. Про це у вечірньому відеозверненні 14 листопада сказав президент України Володимир Зеленський.

«Особливо важливо в цій програмі – ракети для «Петріотів». У ніч на сьогодні «Петріоти» дуже добре спрацювали – є збиття російської балістики. Але треба ще значно більше сил, систем, ракет до них, щоб захищати життя. На цьому тижні є рішення держав Північної Європи – Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії – та наших балтійських друзів: ще 500 мільйонів доларів у програму PURL, це суттєво нам допоможе», – сказав Зеленський, згадавши водночас, що «тільки в одному Києві шість людей були вбиті через російську атаку».

Президент також розповів про підготовку наступних міжнародних угод.

«Ми готуємо постачання також інших сильних систем ППО, посилення нашої авіації – готуємо сильну угоду з Францією, і найближчим часом ми фіналізуємо її, впевнений, нашу – історичну угоду.

Ми готуємо угоду і з Грецією по енергетиці, щоб максимально розширити варіанти постачання газу в Україну на цю зиму і в стратегічній перспективі. Домовленості з різними країнами Європи – від Норвегії до Греції, щоб у нашої держави були гарантії забезпечення газом», – указав глава держави.

У ніч на 14 листопада Київ зазнав чергової російської атаки. За даними поліції, пошкоджені близько 30 житлових будинків у дев’яти районах.

За даними Повітряних сил ЗСУ, основний напрямок нічної атаки РФ – місто Київ. Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина. Загалом війська РФ атакували 430 БпЛА різних типів (близько 300 – «Шахеди»), 19 ракетами різних типів, серед яких було три «Кинджали». Зафіксовані влучання на 13 локаціях.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, під час атаки РФ спрацювали Patriot та ще деякі інші системи – за цю ніч є знешкодження 14 російських ракет, зокрема збиті дві аеробалістичні та шість балістичних російських ракет.