«Петріоти» дуже добре спрацювали – Зеленський про відбиття атаки на Київ

Президент України Володимир Зеленський

Розвиток програми PURL, яка передбачає купівлю американської зброї для України, дозволяє посилювати системи протиповітряної оборони та поповнювати її ракетами. Про це у вечірньому відеозверненні 14 листопада сказав президент України Володимир Зеленський.

«Особливо важливо в цій програмі – ракети для «Петріотів». У ніч на сьогодні «Петріоти» дуже добре спрацювали – є збиття російської балістики. Але треба ще значно більше сил, систем, ракет до них, щоб захищати життя. На цьому тижні є рішення держав Північної Європи – Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії – та наших балтійських друзів: ще 500 мільйонів доларів у програму PURL, це суттєво нам допоможе», – сказав Зеленський, згадавши водночас, що «тільки в одному Києві шість людей були вбиті через російську атаку».

Президент також розповів про підготовку наступних міжнародних угод.

«Ми готуємо постачання також інших сильних систем ППО, посилення нашої авіації – готуємо сильну угоду з Францією, і найближчим часом ми фіналізуємо її, впевнений, нашу – історичну угоду.

Ми готуємо угоду і з Грецією по енергетиці, щоб максимально розширити варіанти постачання газу в Україну на цю зиму і в стратегічній перспективі. Домовленості з різними країнами Європи – від Норвегії до Греції, щоб у нашої держави були гарантії забезпечення газом», – указав глава держави.

У ніч на 14 листопада Київ зазнав чергової російської атаки. За даними поліції, пошкоджені близько 30 житлових будинків у дев’яти районах.

За даними Повітряних сил ЗСУ, основний напрямок нічної атаки РФ – місто Київ. Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина. Загалом війська РФ атакували 430 БпЛА різних типів (близько 300 – «Шахеди»), 19 ракетами різних типів, серед яких було три «Кинджали». Зафіксовані влучання на 13 локаціях.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, під час атаки РФ спрацювали Patriot та ще деякі інші системи – за цю ніч є знешкодження 14 російських ракет, зокрема збиті дві аеробалістичні та шість балістичних російських ракет.

