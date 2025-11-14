Атака Росії на Київ пошкодила посольство Азербайджану, Баку викликало представника РФ

Президент Володимир Зеленський провів розмову з азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим – про це він повідомив 14 листопада.

Він зазначив, що розмова стосувалася нічної атаки Росії на Київ.

«На жаль, є руйнування та пошкодження, пошкоджене й Посольство Азербайджану. Пан Президент засудив цей удар і наголосив, що це не вперше росіяни ціляться і в будівлю Посольства, і в інші об’єкти, пов’язані з Азербайджаном», – заявив Зеленський.

Голова держави додав, що обговорив із Алієвим двосторонні відносини і розвиток партнерства. Алієв наразі не коментував розмову.

Міністерство закордонних справ країни повідомило про виклик надзвичайного і повноважного посла Росії Михайла Євдокімова.

Під час зустрічі послу висловили протест у зв’язку з тим, що одна з ракет «Іскандер-К» впала на територію посольства в столиці України на початку доби 14 листопада.

«Вибух призвів до повного руйнування частини стіни по периметру посольства Азербайджану, пошкодження конструкцій, службових автомобілів, адміністративної будівлі та консульського відділу посольства, а також серйозної шкоди комплексу дипломатичної місії», – заявляє МЗС.

До відома російської сторони довели, що такі удари є порушенням міжнародного права. Також МЗС нагадує, що дипломатичні установи Азербайджану в Україні вже зазнавали руйнувань – зокрема, 10 березня 2022 року, коли удар Росії пошкодив почесне консульство в Харкові та службові автомобілі.

Міністерство також назвало неприйнятними подібні атаки на дипломатичні представництва і закликало російську сторону до «проведення відповідного розслідування цього питання та надання детального пояснення».

За даними Повітряних сил ЗСУ, основний напрямок нічної атаки РФ – місто Київ. Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина. Загалом війська РФ атакували 430 БпЛА різних типів (близько 300 – «Шахеди»), 19 ракетами різних типів, серед яких було три «Кинджали». Зафіксовані влучання на 13 локаціях.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, під час атаки РФ спрацювали Patriot та ще деякі інші системи – за цю ніч є знешкодження 14 російських ракет, зокрема збиті дві аеробалістичні та шість балістичних російських ракет.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



