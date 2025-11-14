Доступність посилання

Масована атака на Київ: пожежі майже в усіх районах міста, кількість загиблих зростає (фотосвідчення)

У ніч проти 14 листопада Росія завдала нового масованого удару по Києву. Агресор застосував ракети та дрони, тривога пролунала у столиці о 23:50 і тривала понад п'ять годин, до 5 ранку.

Станом на 6 ранку, рятувальники ліквідовували наслідки у 9 з 10 районів столиці, було відомо про одного загиблого та 25 постраждалих. До 10 ранку кількість загиблих зросла до чотирьох, постраждалих – до 27.

Як повідомили Повітряні сили, загалом для атаки по Україні Росія застосувала 449 БПЛА та ракет, з них було збито або подавлено 419. Головною ціллю був Київ, також постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.

Як рятували людей з палаючих будівель Києва, дивіться у фоторепортажі Радіо Свобода.

Рятувальники несуть тіло людини, загиблої унаслідок нової масованої атаки РФ на Київ, 14 листопада 2025 року
Пошкоджений російським ударом будинок в Деснянському районі Києва, 14 листопада 2025 року
У ніч проти 14 листопада Росія завдала нового масованого удару по Києву
Агресор застосував ракети та дрони, тривога пролунала у столиці о 23:50 і тривала понад п'ять годин, до 5 ранку
Станом на 6 ранку, рятувальники ліквідовували наслідки у 9 з 10 районів столиці, було відомо про одного загиблого та 25 постраждалих
До 10 ранку кількість загиблих зросла до чотирьох, постраждалих – до 27. Всі загиблі – з багатоповерхівки в Деснянському районі.Станом на 11 ранку, рятувальники ще гасять пожежу та розбирають завали. Пошукова операція триває: за інформацією правоохоронців, під завалами ще можуть бути люди
Станом на 11 ранку, рятувальники ще гасять пожежу та розбирають завали. Пошукова операція триває: за інформацією правоохоронців, під завалами ще можуть бути люди
7 У Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим
8 Дев'ятьох людей медики госпіталізували
9 За словами голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка, серед постраждалих є десятирічна дитина та вагітна жінка
10 Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони
11 Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення
12 Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер
Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

