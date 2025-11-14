У ніч проти 14 листопада Росія завдала нового масованого удару по Києву. Агресор застосував ракети та дрони, тривога пролунала у столиці о 23:50 і тривала понад п'ять годин, до 5 ранку.

Станом на 6 ранку, рятувальники ліквідовували наслідки у 9 з 10 районів столиці, було відомо про одного загиблого та 25 постраждалих. До 10 ранку кількість загиблих зросла до чотирьох, постраждалих – до 27.

Як повідомили Повітряні сили, загалом для атаки по Україні Росія застосувала 449 БПЛА та ракет, з них було збито або подавлено 419. Головною ціллю був Київ, також постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.

Як рятували людей з палаючих будівель Києва, дивіться у фоторепортажі Радіо Свобода.