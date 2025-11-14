У Києві зросла кількість загиблих через нічну атаку РФ – КМВА

У Києві через російську атаку загинули чотири людини, повідомив голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Раніше були попередні дані про трьох загиблих.

«За уточненою інформацією, внаслідок нічної атаки загинули чотири людини. Ще 27 зазнали поранень, двоє з них – діти. Всім пораненим медики надали допомогу, 15 госпіталізували», – написав він у телеграмі.

У ніч на 14 листопада сили РФ здійснили чергову масовану атаку на Київ. За даними поліції, пошкоджені близько 30 житлових будинків у Дніпровському, Подільському, Шевченківському, Солом’янському, Голосіївському, Святошинському, Дарницькому, Деснянському та Оболонському районах. Пошкоджені також медичні заклади, громадський транспорт, офісні приміщення, магазини та транспортні засоби.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, російські війська вночі атакували Україну близько 430 дронами і 18 ракетами, зокрема балістичними та аеробалістичними, головний напрямок нічної атаки РФ – Київ, били також по Київщині, Харківщині, Одещині.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



