Сили РФ вночі атакували Україну 430 дронами і 18 ракетами – Зеленський

Російські війська вночі атакували Україну близько 430 дронами і 18 ракетами, зокрема балістичними та аеробалістичним, повідомив президент Володимир Зеленський.

«З ночі працюють наші екстрені служби на місцях російських ударів. Підлий обстріл. Станом на зараз уже відомо про десятки поранених людей, у тому числі це діти та вагітна жінка. На жаль, четверо людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким. Близько 430 дронів і 18 ракет було в ударі, в тому числі балістика та аеробалістика», – написав він у телеграмі



За його словами лише в Києві є руйнування в десятках багатоповерхівок, від уламків «Іскандера» пошкоджене посольство Азербайджану.



Зеленський повідомив, що головний напрямок нічної атаки РФ – Київ, били також по Київщині, Харківщині, Одещині, а вранці, за попередніми даними, сили РФ застосували ракету «Циркон» на Сумщині.



«Україна відповідає на ці удари далекобійною силою, а світ має зупиняти ці удари проти життя санкційно. Росія все ще може продавати нафту й будувати свої схеми. Це все треба припинити. Багато роботи йде з партнерами заради посилення ППО, але недостатньо. Потрібне зміцнення додатковими системами та ракетами-перехоплювачами», – додав він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.