ОВА: на Одещина через атаку російських дронів було пошкоджено об’єкт енергетики, поранена людина

Одещина вночі зазнала атаки російських дронів – було пошкоджено об’єкт енергетики, поранена людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Уночі ворог знову атакував південь Одещини ударними дронами. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей, проте, на жаль, зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури та об’єкта енергетики», – написав він у телеграмі.

За даними ОВА, Внаслідок атаки на енергетичний об’єкт виникли пожежі, пошкоджено поруч розташований житловий будинок та дах гаражу – Рятувальники оперативно локалізували займання.

Кіпер додав, що відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків, об’єкти життєзабезпечення працюють від резервного живлення.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







