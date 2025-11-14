Доступність посилання

Кличко: попередньо, через нічну атаку РФ у Києві загинули троє людей

Інформація уточнюється, оскільки рятувальники поки тіла дістати не можуть

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що, за попередньою інформацією, через атаку РФ в столиці загинули троє людей.

Він додав, що інформація уточнюється, оскільки рятувальники поки тіла дістати не можуть.

За його даними, постраждали 26 людей, серед них – двоє дітей 7 і 10 років, вагітна жінка.

Раніше було відомо про загибель однієї людини та поранення 25.

У ніч на 14 листопада сили РФ здійснили чергову масовану атаку на Київ. Місцева влада повідомляла, що після атаки РФ практично у кожному районі є пошкодження.

За даними поліції, пошкоджені близько 30 житлових будинків у Дніпровському, Подільському, Шевченківському, Солом’янському, Голосіївському, Святошинському, Дарницькому, Деснянському та Оболонському районах. Пошкоджені також медичні заклади, громадський транспорт, офісні приміщення, магазини та транспортні засоби.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


