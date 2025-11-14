Нічна атака РФ: у Києві загинула людина, ще 24 – постраждали

У Києві внаслідок нічної атаки РФ загинула людина, повідомив голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.



За його словами, кількість постраждалих зросла до 24, серед них десятирічна дитина.

Голова КМВА раніше повідомив, що через атаку РФ уже багато пошкоджених багатоповерхівок по всьому Києву, практично у кожному районі. Зокрема, відомо про пожежі в житлових будинках у Подільському, Соломʼянському, Святошинському, Деснянському, Оболонському районах, а у Шевченківському районі горить адміністративна будівля.

У ДСНС уточнили, що у Голосіївському районі було падіння уламків на території лікарні, за іншою адресою ліквідовано загоряння в будівлі на площі 15 кв. м.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.