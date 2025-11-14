У Києві число постраждалих через атаку РФ зросло, дев’ятеро людей, зокрема жінку при надії, госпіталізували – мер

У Києві кількість постраждалих через атаку РФ зросла, дев’ятеро людей, зокрема жінку при надії, госпіталізували, повідомив міський голова Віталій Кличко.



«25 постраждалих у столиці в результаті масованої атаки ворога. Серед них – дитина 10 років. 9 людей медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці», – написав він у телеграмі.

У ніч на 14 листопада сили РФ здійснили чергову масовану атаку на Київ. Раніше було відомо про одну загиблу людину та 24 постраждалих. Місцева влада повідомляла, що після атаки РФ практично у кожному районі є пошкодження.

За даними поліції, пошкоджені близько 30 житлових будинків у Дніпровському, Подільському, Шевченківському, Солом’янському, Голосіївському, Святошинському, Дарницькому, Деснянському та Оболонському районах. Пошкоджені також медичні заклади, громадський транспорт, офісні приміщення, магазини та транспортні засоби.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



