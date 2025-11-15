Удар по Києву 14 листопада забрав життя вдови першого загиблого на Чорнобильській АЕС у 1986-му

Унаслідок російського удару по Києву 14 листопада, жертвами якого стали семеро людей, загинула Наталія Ходемчук. Вона була вдовою працівника Чорнобильської атомної електростанції Валерія Ходемчука, який став першою жертвою аварії на четвертому енергоблоці станції 26 квітня 1986 року.

73-річна Ходемчук померла в лікарні, де лікарі намагалися врятувати її життя, повідомили в неділю в ефірі українського телемарафону.

В одному з будинків, які зазнали пошкоджень унаслідок удару російської армії, живуть родини ліквідаторів та постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Серед них була Ходемчук. У будинок, як повідомляється, врізався російський безпілотник, пожежа виникла у квартирі, де жила Ходемчук. Вона була госпіталізована з тяжкими опіками і наступної доби померла.

«Майже чотири десятиліття потому Наталія загинула в новій трагедії, знову спричиненій Кремлем. Українці, які пережили Чорнобиль, які допомогли відбудувати країну після цієї катастрофи, знову стикаються з небезпекою – терором держави-агресора», – написав у мережі Х увечері 15 листопада президент України Володимир Зеленський.

Валерій Ходемчук працював старшим оператором головного циркулярного насоса четвертого енергоблока ЧАЕС. Він чергував у зміну, коли сталася найбільша в історії ядерна катастрофа – вибух реактора з потужним викидом радіації. Валерій Ходемчук зник безвісти, мабуть, він загинув безпосередньо в момент вибуху, і його тіло залишилося під уламками конструкцій енергоблока, що вибухнув. Воно так і не було знайдено, якась рятувальна операція була неможлива через пожежу та радіацію.