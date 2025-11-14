Влада: у Києві рятувальники виявили тіло шостої жертви атаки РФ, число постраждалих зросло

У Києві рятувальники виявили тіло шостої жертви російсько атаки, число постраждалих зросло до 35, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Зросла кількість загиблих від нічної атаки – рятувальники виявили тіло шостої жертви. Кількість поранених зросла до 35 осіб. Рятувальники та медики продовжують роботу на місцях», – написав він у телеграмі.

Мер міста Віталій Кличко уточнив, що тіло загиблої виявили у пошкодженому будинку в Деснянському районі. Пошуково-рятувальна операція в будинку триває.

Раніше було відомо про п’ятьох загиблих та 30 поранених.

У ніч на 14 листопада Київ зазнав чергової російської атаки. За даними поліції, пошкоджені близько 30 житлових будинків у дев’яти районах.

За даними Повітряних сил ЗСУ, основний напрямок нічної атаки РФ – місто Київ. Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина. Загалом війська РФ атакували 430 БпЛА різних типів (близько 300 – «Шахеди»), 19 ракетами різних типів, серед яких було три «Кинджали». Зафіксовані влучання на 13 локаціях.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, під час атаки РФ спрацювали Patriot та ще деякі інші системи – за цю ніч є знешкодження 14 російських ракет, зокрема збиті дві аеробалістичні та шість балістичних російських ракет.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.