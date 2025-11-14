Повітряні сили: під час атаки РФ ЗСУ знешкодили 419 дронів та ракет, але є влучання на 13 локаціях

Українські військові знешкодили 405 дронів та 14 ракет, зокрема дві аеробалістичні ракети «Кинджал», якими вночі Росія атакувала Україну, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



Зафіксовані влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 44 локаціях.

За даними Повітряних сил, основний напрямок російського удару – місто Київ. Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.



У ніч на 14 листопада противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. У Повітряних сил ЗСУ уточнюють, що війська РФ атакували 430 БпЛА різних типів (близько 300 – «Шахеди»), трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал», протикорабельною ракетою «Циркон», 6 крилатими ракетами Іскандер-К/Калібр та 9 балістичними ракетами Іскандер-М/КN-23.

У ніч на 14 листопада сили РФ здійснили чергову масовану атаку на Київ. Відомо про чотирьох загиблих та 27 постраждалих,серед яких є діти. За даними поліції, пошкоджені близько 30 житлових будинків у Дніпровському, Подільському, Шевченківському, Солом’янському, Голосіївському, Святошинському, Дарницькому, Деснянському та Оболонському районах. Пошкоджені також медичні заклади, громадський транспорт, офісні приміщення, магазини та транспортні засоби.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, російські війська вночі атакували Україну близько 430 дронами і 18 ракетами, зокрема балістичними та аеробалістичними, головний напрямок нічної атаки РФ – Київ, били також по Київщині, Харківщині, Одещині.

Читайте також: ОВА: на Одещина через атаку російських дронів було пошкоджено об’єкт енергетики, поранена людина

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



