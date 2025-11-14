Атака РФ по Києву: у багатоповерхівці, де загинули четверо людей, тривають пошуково-рятувальні роботи

У Києві у Деснянському районі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці удару російського БпЛА по багатоповерхівці, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.



«На жаль, 4 людини загинули, постраждали 5 людей. Надзвичайники врятували 17 осіб, з них 1 дитина. Триває пошук людей, які ще можуть бути під завали», – йдеться у повідомленні.



Пожежу, площею 400 кв.м, ліквідовано, додають у ДСНС.

У ніч на 14 листопада Київ зазнав чергової російської атаки. За даними поліції, пошкоджені близько 30 житлових будинків у дев’яти районах. Відомо про чотирьох загиблих та 30 поранених.

За даними Повітряних сил ЗСУ, основний напрямок нічної атаки РФ – місто Київ. Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина. Загалом війська РФ атакували 430 БпЛА різних типів (близько 300 – «Шахеди»), 19 ракетами різних типів, серед яких було три «Кинджали». Зафіксовані влучання на 13 локаціях.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, під час атаки РФ спрацювали Patriot та ще деякі інші системи – за цю ніч є знешкодження 14 російських ракет, зокрема збиті дві аеробалістичні та шість балістичних російських ракет.

Читайте також: ОВА: на Одещині через атаку російських дронів було пошкоджено об’єкт енергетики, поранена людина

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



