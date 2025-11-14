КМВА: кількість постраждалих через російську атаку в Києві перевищила 30

У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки вночі проти 14 листопада, заявив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Щойно стало відомо, що внаслідок нічної атаки кількість постраждалих киян зросла до 34 осіб. Медики працюють, надають всю необхідну допомогу – на місцях та в медзакладах», – повідомив він у своєму телеграм-каналі.

Годиною раніше Ткаченко повідомляв про 30 поранених.

За даними міської влади, внаслідок атаки Росії вночі проти 14 листопада загинули четверо людей.





У ніч на 14 листопада сили РФ здійснили чергову масовану атаку на Київ. За даними поліції, пошкоджені близько 30 житлових будинків у Дніпровському, Подільському, Шевченківському, Солом’янському, Голосіївському, Святошинському, Дарницькому, Деснянському та Оболонському районах. Пошкоджені також медичні заклади, громадський транспорт, офісні приміщення, магазини та транспортні засоби.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, російські війська вночі атакували Україну близько 430 дронами і 18 ракетами, зокрема балістичними та аеробалістичними, головний напрямок нічної атаки РФ – Київ, били також по Київщині, Харківщині, Одещині.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



