На Київщині через атаку РФ постраждали шестеро людей, є наслідки у п’яти районах області – ОВА

Через російську атаку на Київщині постраждали шестеро людей, серед них – дитина, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його даними, зафіксовані наслідки у п’яти районах області – під ударом були приватні будинки, складські та виробничі приміщення, автомобілі.

«У Вишгородському районі травмовано трьох. У чоловіка 47 років різана рана передпліччя. Його госпіталізовано у місцеву лікарню. У дитини 7 років травма обличчя. Також травмовано чоловіка 56 років. З діагнозом забійна рана лобної ділянки голови його також госпіталізовано до лікарні», – написав він у телеграмі.

Калашник повідомив, що у Фастівському районі постраждав чоловік 1985 року народження – його госпіталізували з множинними ранами плеча, у Бучанському районі у жінки 1969 року народження була посічена рука, а у Білій Церкві постраждав чоловік 1970 року народження – його госпіталізували з термічними опіками тіла.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.