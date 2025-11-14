Російські дрони вранці вдарили по ринку у Чорноморську, є загиблі і поранені – ОВА

Російські дрони вранці вдарили по ринку у Чорноморську на Одещині – загинули двоє людей, ще семеро поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



За його словами, ударом пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт, вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі.

Раніше місцева влада повідомила, що Одещина вночі зазнала атаки російських дронів – було пошкоджено об’єкт енергетики, поранена людина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



