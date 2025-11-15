Доступність посилання

Новини | Події

Влада: армія РФ обстріляла Антонівку на Херсонщині, загинув 59-річний чоловік

Наслідки обстрілів Херсона силами РФ, 24 жовтня 2025 року
Наслідки обстрілів Херсона силами РФ, 24 жовтня 2025 року

Армія РФ атакувала Антонівку на Херсонщині, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

«Внаслідок чергового російського обстрілу Антонівки загинув місцевий житель. Під ворожий удар потрапив 59-річний чоловік. Він дістав травми, несумісні з життям», – зазначив голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



