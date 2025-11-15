Влада: армія РФ обстріляла Антонівку на Херсонщині, загинув 59-річний чоловік

Армія РФ атакувала Антонівку на Херсонщині, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

«Внаслідок чергового російського обстрілу Антонівки загинув місцевий житель. Під ворожий удар потрапив 59-річний чоловік. Він дістав травми, несумісні з життям», – зазначив голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







