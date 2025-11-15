Поліція: сили РФ вдарили по автівці правоохоронців на Харківщині, є загиблий

На Харківщині сили РФ завдали удару FPV-дроном по службовому автомобілю поліції, йдеться у повідомленні місцевих правоохоронців.

За даними пресслужби, внаслідок атаки по автівці загинув працівник поліції.

Також у поліції кажуть, що РФ ударила керованою авіабомбою по місту Лозова.

«Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі, приміщення підприємств, гаражні бокси, ветеринарну лабораторію», – йдеться у повідомленні.

Також відомо, що армія РФ обстрілювала Богодухівський район керованими авіабомбами та безпілотниками – пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, автомобіль, електромережі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



