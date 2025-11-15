ISW: Росія зосереджує зусилля на захопленні Покровська, а не на замиканні виступу ЗСУ

Російське військове командування, ймовірно, робить пріоритетом «швидке» захоплення Покровська, відкладаючи спроби замкнути український виступ у районі Покровськ–Мирноград, йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що за останні дні російські війська просунулися в самому Покровську та навколо нього, що свідчить: «основний акцент зміщено саме на взяття міста». Експерти зазначають, що російські підрозділи наразі не посилюють зусилля 51-ї загальновійськової армії (колишній 1-й армійський корпус «ДНР» Південного військового округу), яка намагається замкнути українську «кишеню» з півночі та північного сходу. Також немає ознак підготовки скоординованого удару з півдня.

ISW припускає, що Кремль може переслідувати кілька цілей: «отримати інформаційний ефект від потенційного захоплення Покровська або використати падіння міста як плацдарм для подальшого оточення українських сил». Водночас українські контратаки на північній ділянці виступу та наявність українських підрозділів усередині Покровська ускладнюють просування РФ.

За оцінкою аналітиків, повільніший темп наступу 51-ї армії з північного сходу також може бути причиною того, що російське командування тимчасово робить ставку на штурм самого Покровська. Для порівняння, 2-га загальновійськова армія Центрального військового округу просувається швидше – у межах міста та на його західному фланзі.

ISW звертає увагу, що Росія наразі не застосовує стандартної для таких ситуацій тактики – зосередження сил на повному замиканні оточення, що зазвичай дозволяє захопити територію швидше й з меншими втратами. Водночас аналітики підкреслюють, що російське командування може у будь-який момент змінити пріоритети.

За місяць після стрімкого наступу армії Росії на напрямку, станом на середину листопада, Покровськ та Мирноград перебувають у «напівкотлі» – на мапі проєкту DeepState український гарнізон там перебуває у напівоточенні.

Раніше 14 листопада 7-й корпус швидкого реагування Десантно-Штурмових військ повідомив, що Мирноград залишається перед контролем Сил оборони.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про найзапекліші бої в районах Куп’янська, Лимана, Сіверська, Костянтинівки, Покровська, Мирнограда та Гуляйполя.