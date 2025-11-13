Повторення Бахмуту та Авдіївки у Покровську? Коли виходити з «напівкотлів»

За місяць після стрімкого наступу армії Росії на напрямку, станом на середину листопада, Покровськ та Мирноград перебувають у «напівкотлі» – на мапі проєкту DeepState український гарнізон там перебуває у напівоточенні.

Відстань між «червоними зонами» у його «горловині» сягає 9 кілометрів в довжину, а глибина «кишені» становить близько 12 кілометрів.

Через це перекидання Силами оборони бійців, припасів та снарядів у цю місцевість є дуже ризикованими – особливо в умовах панування в небі російських дронів.

Бійці ЗСУ у Покровсько-Мирноградській агломерації, із якими поспілкувалися оглядачі «Української правди» та Bild, повідомили, що чекають наказу на вихід із «напівкотла».

За негайний вихід українського угруповання із цих міст виступив із колишній заступник міністра оборони Віталій Дейнега: на його думку, Україна ризикує втратити багато «мотивованих десантників та морпіхів», які могли б зайняти підготовлені лінії оборони за Покровськом.

Однак Генштаб ЗСУ і головком Олександр Сирський спростовують інформацію про «блокування» українських підрозділів в агломерації.

Президент Володимир Зеленський у інтерв’ю для Bloomberg натомість заявив, що «будь-яке рішення про виведення військ із міста є справою військових командирів на місцях».

Навіщо ЗСУ тримають Покровськ та Мирноград попри ризик оточення?

Чи схожа нинішня ситуація із фінальними етапами оборони Бахмуту, Авдіївки, Курахового та Вугледару?

Які наслідки для обороноздатності України мали бої у напівоточених містах?

І чи можна виробити загальне правило – коли ЗСУ варто вже точно виходити із «напівкотлів»?

Рішення шукають:

Олександр Ябчанка, керівник служби роботизованих систем окремого 108-го батальйону «Вовки Да Вінчі» 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка;

керівник служби роботизованих систем окремого 108-го батальйону «Вовки Да Вінчі» 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка; Соломія Бобровська, народна депутатка України від партії «Голос», членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

народна депутатка України від партії «Голос», членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки; В'ячеслав Кайстро, ветеран російсько-української війни;

ветеран російсько-української війни; Владислав Селезньов, військовий експерт, речник Генерального штабу Збройних сил України (2014-2017).

Дивіться на @Радіо Свобода у новій програмі «Рішення» проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії: