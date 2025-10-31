Клин клином вибивають – військовий експерт Киричевський про тактику ЗСУ у Покровську

Російська армія продовжує просуватися поблизу та в межах Покровська – про це тепер майже щоденно повідомляє DeepState. Станом на 30 жовтня агресор, судячи з карти проєкту, закріпився у крайніх південних кварталах міста, а «сіра зона», що свідчить про присутність російських солдат, сягає його північної адмінмежі.

Зокрема, солдати армії РФ вже фіксуються північніше траси Павлоград – Покровськ, яка, зокрема, з'єднує і Покровськ із Мирноградом та є, ймовірно, ключовою логістичною артерією для угруповання Сил оборони у цих містах.

Розповзатися на міські квартали Покровська ця «сіра зона» почала у середині жовтня, коли російські солдати, за словами українських бійців, почали «інфільтруватися» через позиції Сил оборони.

Ця тактика, що полягає у просочуванні через позиції ЗСУ малих піхотних груп, стала основною для армії РФ станом на зараз – завдяки цьому агресору вдалося утворити Добропільський виступ, зав'язати бої у Куп'янську та Покровську.

Як протистояти тактиці інфільтрації армії РФ?

Чому Силам оборони не вдається зачистити квартали Покровська від російських солдат?

Наскільки контроль ЗСУ над Покровськом важливий для оборони вільної частини Донбасу?

Про це Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) запитали у військовослужбовця 413-го полку «Рейд» та експерта військового порталу Defense Express Івана Киричевського.

– Іване, звучать наразі твердження, що бої за Покровськ перейшли у вирішальну стадію. Ви згодні із цим?

– Ми зараз в трохи делікатній ситуації, тому що, з одного боку, бої перебувають у постійній динаміці. Відповідно, про щось говорити напевно – як зі знаком плюс, так і знаком мінус, особливо зі знаком мінус – м'яко кажучи, завчасно. Плюс, як ми можемо побачити, російська армія дуже багато уваги приділяє інформаційному супроводу своїх бойових дій, які вона зараз веде в районі Покровська.



Єдине, що нам варто зараз обговорювати, це хіба що той факт, що командування відповідного корпусу десантно-штурмових військ оприлюднило розгаданий задум противника. А раз є розгаданий задум противника, очевидно, будуть вживатися всі можливі заходи для того, щоб цю російську операцію зірвати.

Треба ще зробити поправку на те, що оборонна операція на сході України має комплексний характер, вона не зав'язана лише на окремі географічні показники, вона, в принципі, зав'язана на те, щоб не давати російській армії досягнути стратегічного успіху.

Саме цим і характеризуються дії нашого війська на даний момент. Так, є проблеми з тим, що ворог може мати перевагу у матеріально-технічних засобах, але, з іншого боку, відповідні підрозділи безпілотних систем намагаються цю перевагу ворога нівелювати.

– До речі, про цю карту, опубліковану 7-м корпусом швидкого реагування ДШВ ЗСУ. Як би ви прокоментували задум армії Росії? Чи є тут щось надоригінальне?

– Російські війська або навіть, можливо, російські десантники явно демонструють намір не різати логістику, а вв'язатися у вуличні бої.

Ну, знаєте, якщо навіть брати медійну картину, що росіяни якось діють хитро, засилають диверсантів, ріжуть логістику, а тут вони намагаються просто піти в лобову атаку.

Що тут далі прокоментувати? Далі нічого неможливо прокоментувати.

– Це ж не від хорошого життя? Бо міські бої дуже криваві для сторони, що наступає.

– Росіяни ще з часів Сирії (інтервенція РФ в Сирію на стороні її тодішнього керівника Башара Асада в 2016 році – ред.) намагаються навчитися воювати так, щоб швидко брати в кільце ворожі міста і начебто без втрат його захоплювати.

Відповідно, вживаючи такі гібридні методи, елементи, які ми іноді бачили, коли росіяни рухалися по трубопровідних комунікаціях, або як зараз те, що росіяни намагалися реалізувати – засилання диверсійних груп.

Це ще такий морально-психологічний момент: чомусь росіяни, наприклад, ніколи не поспішають говорити, що десь вони програли бої. У нас якраз завжди поспішають говорити, що нам залишилось там небагато, ми там десь не впораємося і тому подібне.

Але можливо, настав час припиняти це робити, тому що якщо ворог робить ставку на морально-психологічне забезпечення у інформаційному плані для своїх бойових дій, то нам теж це треба робити.

Пригадую, що якраз рівно рік тому ми обговорювали ситуацію навколо Покровська, теж йому пророкували швидке падіння, – але рік минув, і ми продовжуємо робити те ж саме. Думаю, на цьому моменті наші вдумливі глядачі зможуть самостійно зробити висновки без наших підказок.

– Фінський OSINT-аналітик із групи Black Bird Group Пасі Пароінен вважає, що Покровськ, попри статус важливого залізничного центру, вже не має особливого значення для оборони вільної частини Донбасу – ЗСУ нібито налаштували інші логістичні маршрути у напрямку Краматорська та Костянтинівки. Що скажете?

– Він не враховує те, що росіяни опираються на використання залізничної логістики. І був дуже показовий приклад – правда, ще 2023 року, але просто дуже показовий. Коли армія РФ захопила Авдіївку, і потім вони просунулися просто до [залізничної] станції Очеретине, вони влаштовувати залізничний хаб всього в кількох кілометрах від лінії фронту. Там, де може прилетіти не тільки наш HIMARS, але і наша артилерія.

Тим не менше, росіяни із захопленої інфраструктури Авдіївки і Очеретиного змогли скористатися, щоб скоротити собі логістичне плече на тому напрямку – і вийшло 5-7 кілометрів підвозу залізничної логістики. Це ж просто можна снаряди буквально вагонами возити.

Тоді у нас там плече від залізниці складало 50-70 кілометрів. Тому говорити про те, що немає сенсу утримувати, можна відтягувати (угруповання Сил оборони із Покровська – ред.), Україна адаптувала логістику – це, як мінімум, некоректно.

– Процитую критику аналітиків DeepState способів зачистки груп російських солдатів у Покровську: «Критично необхідно заблокувати шляхи просочення ворога, які нібито утримуються, і провести зачистку повноцінною бригадою, а не малими групами спецпризначенців, які, на жаль, нічого не зроблять самі і подібний приклад ми вже маємо в іншому місті». Чому, на вашу думку, Сили оборони зробили ставку на групи спецпризначенців, а не на лінійні війська, щоби заблокувати «дірки» в обороні?

– Наголошу ще раз, у мене, наприклад, даних, щоб стверджувати, що там десь добре, або там десь погано, немає і не може бути. Тільки тому, що безпосередньо про це може знати тільки відповідне командування армійського корпусу.

І моя задача тут проста: пояснити, що реальну картину може знати тільки відповідний орган оперативно-стратегічного управління, не менше. Він виступив із тим, що є розгаданий задум противника, що полягає у тому, що він дуже хоче вбитися лобом в оборону. Звісно, питання, чи ця оборона буде цілісна, і заразом виникає питання, чому там була використана група спецпризначенців.



Є нюанси такі, що зараз бої не йдуть по цілісному фронту, вони йдуть осередками. Всі ж відзначають, той самий DeepState, що немає цілісної лінії оборони, є лише окремі позиції, які утримуються як нашими, так і росіянами. Як я допускаю, автори рішення послати відповідні групи сил спецоперацій могли подумати, що якраз провести зачистку росіян, які інфільтрувалися, є сенс. Тим більше, що інфільтруються не прості росіяни, не прості мобілізовані, а відповідні групи армійського спецназу. Тому, знаєте, клин клином вибивають у даному випадку.

– До речі, про інфільтрацію. Ця тактика стала зараз основною в армії Росії, як я розумію. Зрозуміло, чому вона відбувається – бо не вистачає бійців в Силах оборони, і відстань між позиціями на спостережних пунктах достатньо велика. Ви розумієте, як з цим боротися? Тому що це ж буде тривати.

– Це тактика, коли росіяни вимушені інфільтруватися, а по факту кудись рухатись невеличкими групами, або, може, по одному-двома бійцями, потім накопичуватися в якихось укриттях і намагатися діяти малими групами до 10-20 осіб. Це, зокрема, сформовано тим, що наші безпілотники, наша артилерія по таких групах працюють постійно.



У нас просто немає у відкритому доступі статистики, де можна було би порахувати, скільки окупантів дійшло під час такої інфільтрації, скільки з них не дійшло, тому що їх, наприклад, вбило скидом з дрона.

Російська статистика, де у них 70% особого складу гине або отримує поранення від наших скидів, і лише 30% стрілецького бою – вона досі має місце. Якщо брати конкретний приклад, наш полк «Рейд» показує, зокрема, дуже гарні результати по враженню живої сили.

Це, знову ж таки, засвідчує те, що російська так звана тактика інфільтрації не є настільки ефективною, щоб думати, що проти неї неможливо боротися. Так, ворог якраз оцим намагається користуватися, коли погана погода, коли погана видимість і тому подібне. Але, з іншого боку, знаєте, є різні технічні і тактичні прийоми, які дозволяють зменшувати «поголів'я» росіян, які вдаються до цієї тактики.

Тому тут виходить протиборство щита і меча. І треба говорити не тільки про російський меч, але і про наш щит.

