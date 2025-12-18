Естонія заявила про порушення кордону країни прикордонниками з Росії і викликала посла РФ

До Міністерства закордонних справ Естонії 18 грудня викликали тимчасового повіреного у справах Росії для передачі ноти протесту у зв’язку з, як стверджується, незаконним перетином тимчасової контрольної лінії між країнами 17 грудня.

Порушення сталося на річці Нарва біля хвилерізу в районі села Васкнарва, де російські прикордонники без дозволу перебували на території Естонії, йдеться в повідомленні на сайті МЗС.

Голова естонського зовнішньополітичного відомства Маргус Цахкна зазначив, що спостереження в даному районі було посилене, і що Таллінн готовий до дій у відповідь.

«Найкращою відповіддю на спроби Росії перевірити кордони є продовження підтримки України і посилення політичного й економічного тиску на Росію», – додав міністр.

За даними естонської влади, кордон країни в середу незаконно перетнули три російські прикордонники. Вони, як зазначається, прибули на місце на судні на повітряній подушці, пройшли пішки молом, а потім повернулися до свого транспортного засобу і перетнули кордон назад.

За повідомленнями ЗМІ, прикордонники залишалися на території Естонії близько 20 хвилин. Попереднього повідомлення про це не було.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро повідомив, що мотиви російських прикордонників залишаються незрозумілими. «Безпосередньої загрози безпеці не було, але поліція і прикордонники значно посилили свою присутність і патрулювання», – заявив Таро в ефірі естонського телебачення 18 грудня.

Офіційних коментарів російської сторони поки що не було.

У травні 2024 року естонське прикордонне управління повідомило, що Росія прибрала 24 із 50 буїв, встановлених на річці Нарві для розмежування територіальних вод двох країн.

Цього року Естонія також кілька разів звинувачувала Росію у порушенні свого повітряного простору. Москва це заперечувала.