ЗМІ: Естонія почала встановлювати загородження на мосту на кордоні з Росією

Естонія розпочала встановлювати нові загородження на кордоні з Росією. У Нарві, на мосту Дружби, що сполучає країну з російським Івангородом, змонтовано масивну металеву браму, повідомляє державна телерадіомовна компанія ERR.

Це перший елемент нової системи безпеки, спрямованої на запобігання несанкціонованому в’їзду. Наразі ворота перекривають автомобільну смугу мосту.

Надалі аналогічні загородження планують встановити і на пішохідній частині – там буде зведено висувні металеві бар’єри. Вони зможуть у разі потреби перекрити рух автотранспорту не лише на територію прикордонного пункту, а й під час виїзду з нього.

«На всіх в’їздах до прикордонного пункту, де пересувається транспорт з боку площі Пеетрі, з боку вулиці Тулевика та з боку Російської Федерації, встановлюються бар’єри, що обмежують проїзд транспортних засобів», – сказав керівник Нарвського прикордонного пункту Антті Еенсалу.

Він пояснив, що такі заходи вжили для безпеки прикордонного пункту. За словами Еенсалу, приблизно п’ять років тому автомобіль з боку Росії прорвав бар’єри, що існували тоді. Керівник прикордонного пункту стверджує, що встановлення нових допоможе як запобігти несанкціонованому проїзду, так і краще контролювати ситуацію на мосту, наприклад, у разі виникнення потоку мігрантів.

На російській стороні мосту також проводяться будівельні роботи – там створюють новий транспортний прикордонний пункт.

У квітні ERR повідомила, що восени 2025 року Естонія розпочне зведення лінії укріплень уздовж усього кордону з Росією. За словами представника інженерних військ Естонії Айнара Афанасьєва, під час будівництва будуть враховані уроки збройних конфліктів: у разі загрози інженери планують використовувати мінні поля, а також підривати мости та трубопроводи у прикордонній зоні.



