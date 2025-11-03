МЗС Естонії відреагувало на російський прикордонний катер із символікою ПВК «Вагнер» у річці Нарва

Міністерство закордонних справ Естонії заявило, що на річці Нарва на кордоні з Росією зафіксували російський прикордонний катер під чорним прапором угруповання ПВК «Вагнер».

МЗС Естонії опублікувало фото та відео, як російський прикордонний катер із написом «Берегова охорона» під прапором угруповання плаває річкою на кордоні Естонії та Ленінградської області Росії. Відомство звернулося із запитом щодо цього інциденту до МЗС Росії.

«З нашого боку виглядає так, ніби вони вже анексували російських прикордонників», – написало естонське МЗС у соцмережах.

Угруповання ПВК «Вагнер» визнане терористичною організацією у Великій Британії, Євросоюз також запровадив санкції проти цих найманців та пов’язаних із ними компаній за скоєння воєнних злочинів.

Влада України звинувачує найманців ПВК «Вагнер» у численних воєнних злочинах, як під час збройного конфлікту на Донбасі у 2014–2022 роках, так і після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.



