Yle: прем’єр Фінляндії підтвердив затримання екснайманця «Вагнера», який попросив про притулок

Ані Росія, ані Україна не зверталися до уряду Фінляндії щодо колишнього найманця приватної військової компанії «Вагнер», затриманого після незаконного перетину кордону країни – про це заявив голова фінського уряду Петтері Орпо, передає суспільний мовник Yle.

За повідомленням Yle, фінська прикордонна служба затримала громадянина Росії в середині червня після того, як він незаконно перетнув східний кордон і подав заяву про надання притулку.

Чоловіка, відомого під іменем Євгеній, затримала прикордонна служба Північної Карелії 17 червня поблизу міста Кітее. Його затримали за підозрою в порушенні при перетині кордону.

За словами Орпо, його від самого початку інформували про цю справу.





«Ще в червні мене повідомили про незаконний перетин кордону і про те, що особу затримано», – сказав він, додавши, що прикордонна служба все ще допитує чоловіка.

За інформацією мовника, Національне бюро розслідувань вивчає, чи потрібно відкривати інші кримінальні розслідування з огляду на його минуле.

Орпо заявив, що затримання свідчить про те, що безпека вздовж східного кордону Фінляндії постійно перебуває на високому рівні.

Посольство України у Фінляндії раніше заявляло, що йому відомо про утримання бійця Вагнера у Фінляндії. У суботу дипломатичне представництво повідомило Yle, що ще зарано оцінювати можливість його екстрадиції до України.

12 липня Yle повідомив, що фінські прикордонники затримали росіянина, який раніше служив у ПВК «Вагнер» і, судячи з його соцмереж, брав участь у війні в Україні.