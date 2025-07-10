В Україні планують побудувати 10 тисяч укриттів, прем’єр Фінляндії закликав приєднуватися до відповідної коаліції

Україна планує побудувати понад 10 тисяч укриттів протягом десяти років, повідомив, виступаючи на Міжнародній конференції з відновлення України у Римі 10 липня, прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Він закликав охочих приєднуватися до відповідної коаліції.

«Україна планує побудувати понад 10 тисяч укриттів цивільного захисту для своїх громадян протягом десяти років. Ми запрошуємо всі зацікавлені сторони приєднатися до коаліції і фінансувати проєкт через Фонд ЄС для України», – сказав Орпо.

В Офісі президента України повідомили, що під час зустрічі фінського прем’єра з Володимиром Зеленським йшлося про розвиток коаліції укриттів цивільного захисту. В ОП нагадали, що Україна й Фінляндія започаткували її у травні цього року, щоб сприяти будівництву нових і відновленню наявних укриттів.

За повідомленням, Зеленський також подякував Орпо за Програму розвитку співробітництва Фінляндії з Україною на 2025–2028 роки, яка передбачає щонайменше 320 мільйонів євро на гуманітарну допомогу, відновлення й розвиток України.

Фінляндія активно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона надає військову допомогу, включаючи озброєння, боєприпаси та навчання українських військових.

На початку цього року в Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляли, що в Україні наразі налічується понад 62 тисячі захисних споруд, які готові майже на 85%. За даними ДСНС, така кількість дозволяє укрити близько 50% українців.