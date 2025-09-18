У Британії затримали трьох людей за підозрою у співпраці з розвідкою РФ

У Великій Британії затримали трьох людей за підозрою у співпраці з російською розвідкою, повідомила пресслужба місцевої поліції.

Зазначається, що затримання проходили у місті Грейс у графстві Ессекс.

Підозрюваними є двоє чоловіків віком 41 та 46 років, а також 35-річна жінка. Всі вони були заарештовані 17 вересня та доставлені до поліцейської дільниці в Лондоні. Пізніше їх звільнили під заставу. Розслідування триває.

Голова Контртерористичного командування Домінік Мерфі зазначив, що в ході нещодавньої роботи з питань нацбезпеки спостерігається зростання кількості осіб, яких «ми б назвали «проксі», що вербуються іноземними розвідувальними службами».

У липні британський суд присяжних визнав трьох чоловіків винними у підпалі складу на сході Лондона, де зберігалося обладнання, призначене для України. Влада заявила, що за цим стоїть російська розвідка.

За даними обвинувачення, ПВК «Вагнер» використовувала британських посередників для вербування людей для нападу на промисловий об'єкт в Лейтоні, на сході Лондона, де зберігалися генератори і супутникове обладнання StarLink, призначене для України.

Читайте також: Як і навіщо Росія вербує українців для диверсій в Європі?

Британська влада неодноразово звинувачувала Росію та пов’язані з нею структури у проведенні шпигунських та підривних операцій як на території країни, так і за її межами. Глава внутрішньої розвідки Великобританії раніше заявляв, що російські агенти прагнуть посіяти хаос.

Кремль усі звинувачення відкидає, стверджуючи, що Лондон безпідставно покладає на Москву відповідальність за будь-які негативні події.



