Європол підтвердив рейди в Україні й Молдові: затримані понад 650 ймовірних бійців «Вагнера» і «Редута»

Поліція України та Молдови здійснила десятки рейдів у рамках розслідування щодо російських організацій найманців, ймовірно причетних до воєнних злочинів в Україні – про це 31 жовтня повідомив, зокрема, Європол.

Європейське поліцейське агентство підтвердило, що сприяло другій фазі розслідування та допомагало національним правоохоронним органам ідентифікувати підозрюваних у воєнних злочинах.

«Підрозділ ЄС з питань інтернет-злочинів Європолу також підтримав день дій, сфокусованих на особах, причетних до воєнних злочинів, скоєних під час російської агресії проти України», – додає Європол.

За даними агентства, поліція Молдови та України провела обшуки в 70 будинках 29 жовтня, вилучаючи зброю, боєприпаси та електроніку, пов’язані, зокрема, з російською приватною військовою компанією «Вагнер». Найманці цього угруповання брали участь у боях не лише в Україні, але також у Сирії, Лівії та низці африканських країн.





За словами Європолу, деякі виявлені докази вказували на найманців, які служать у Демократичній Республіці Конго. Ідентифікували загалом 654 членів російських угруповань «Вагнер» і «Редут», причетних до бойових дій в Україні.

Після смерті засновника Євгена Пригожина в авіакатастрофі «Група Вагнера» була значною мірою розформована, а різні військові підрозділи були інтегровані в Міністерство оборони Росії або включені до складу інших воєнізованих організацій.

«Редут», інша організація, виявлена під час рейдів – це тіньова мережа вербування, якою керує російське військове розвідувальне управління, відоме як ГРУ. Вважається, що деякі підрозділи «Вагнера» були поглинені «Редутом».

Читайте також: Ексклюзив. Російський неонацист, що стоїть за тіньовою вербовкою ГРУ

Правоохоронці Молдови та України підтвердили рейди в окремих заявах. Зокрема, напередодні Національна поліція повідомила, що українські поліцейські знаходять російських воєнних злочинців у різних країнах світу та «роблять усе можливе, щоб кожен з них отримав справедливе покарання».

Точно невідомо, скільки з 654 людей, про яких згадав Європол, заарештували саме за підозрою у воєнних злочинах, а також де вони перебувають. Окрім громадян України та Молдови, також було ідентифіковано громадян Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Азербайджану, Вірменії та Боснії та Герцеговини, повідомило агентство.



