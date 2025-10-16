У Молдові Конституційний суд затвердив результати парламентських виборів

Конституційний суд Молдови 16 жовтня затвердив результати парламентських виборів 28 вересня та підтвердив мандати 101 обраного депутата за списками двох блоків і трьох партій, які подолали виборчий бар’єр, повідомляє молдовська служба Радіо Свобода.

На брифінгу, який відбувся після засідання, голова Конституційного суду Домніка Маноле заявила, що хоча порушення були виявлені владою та судами, вони не змогли «вирішальним чином вплинути на волю громадян» на парламентських виборах.

До наступного парламенту увійде владна партія «Дія і солідарність» (PAS) з 55 мандатами, за нею йдуть «Патріотичний» виборчий блок з 26 мандатами, виборчий блок «Альтернатива» – вісім місць, а також «Наша партія» та партія «Демократія вдома» – по шість мандатів.

Невдовзі після рішення суду лідер PAS Ігор Гросу написав у соціальних мережах, що в наступному законодавчому органі «на нас чекає багато роботи та значні виклики», але партія, яку він очолює, має рішучість, «що у 2028 році Республіка Молдова стане членом Європейського Союзу».

Після того, як рішення Конституційного суду буде опубліковано в Офіційному віснику, президентка Мая Санду зможе видати указ про скликання першого засідання обраного парламенту. Конституційне засідання нового парламенту має відбутися не пізніше ніж через 30 днів після виборів.