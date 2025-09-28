ЦВК Молдови оприлюднила перші дані: попередньо лідирує проєвропейська PAS

На парламентських виборах у Молдові попередньо лідирує проєвропейська Партія дії та солідарності (PAS), такими є результати опрацювання ЦВК Молдови перших протоколів.

Після обробки 18% бюлетенів таблиця результатів парламентських виборів виглядає:

•«Дія і солідарність» (PAS) – 38%

•Блок «Патріотичний блок» - 34%

•ПП «Демократія вдома» – 7,65%

•Блок «АЛЬТЕРНАТИВА» – 6,52%

•«Наша партія» – 6,41%

У Молдові, де проходили парламентські вибори, вже закрилися виборчі дільниці, натомість в інших країнах процес голосування триває до 21:00 за місцевим часом. За даними ЦВК країни, наразі проголосували понад 1,59 мільйона громадян Молдови, що становить 51,9% від загальної кількості виборців. Понад 1,32 мільйона або 47,41% проголосували на території Республіки Молдова, а решта – на виборчих дільницях за кордоном.

Ці вибори розглядаються як ключовий момент для майбутнього Молдови, яка є країною-кандидаткою на вступ до ЄС. Владна проєвропейська Партія дії та солідарності (PAS), яку очолює президентка Мая Санду, утримує парламентську більшість із 2021 року. Однак опитування показують, що PAS може втратити цю більшість, оскільки опозиційні партії намагаються залучити виборців, стурбованих зростанням цін, бідністю та сповільненням економіки. Необхідність формування коаліційного уряду може ускладнити зусилля PAS щодо вступу Молдови до ЄС до 2030 року, зазначають аналітики.