Молдову не відділятимуть від України на шляху до ЄС, але дадуть позитивний сигнал – Radio Europa Libera Moldova

Лідери Європейського Союзу зустрінуться 23–24 жовтня на осінньому саміті, першому після того, як заснована президенткою Молдови Маєю Санду проєвропейська партія PAS перемогла на парламентських виборах 28 вересня.

Згідно з проєктом підсумкової декларації саміту, з яким ознайомилася молдовська служба Радіо Свобода, лідери ЄС пообіцяють Молдові, що як тільки почнуться переговори про вступ, поки що заблоковані Угорщиною через її претензії до України, вони зможуть швидко просунутися вперед.

Якщо досі йшлося про те, що Молдова (як і Україна) готова розпочати переговори лише щодо першого кластера (групи) глав переговорів, а саме «Основ вступу до ЄС», то тепер їй кажуть, що вона зможе розпочати три, додавши до переліку «Внутрішній ринок» та «Зовнішні відносини». Всього налічується шість кластерів глав.

Декларація саміту, до якої в кінці було додано невелику главу «Молдова», хоча вона не входила до початкового порядку денного, містить схвалення перемоги PAS на виборах 28 вересня.

«Європейська рада вітає владу Молдови за захист цілісності виборчого процесу на нещодавніх парламентських виборах, незважаючи на гібридну діяльність Росії, яка підриває демократичні інститути країни. Європейський Союз продовжуватиме тісно співпрацювати з Республікою Молдова для зміцнення стійкості та стабільності країни», – йдеться в проєкті заяви.

У проєкті декларації саміту не йдеться, коли саме можуть розпочатися переговори про вступ Молдови.

Наразі процес гальмується через опозицію Угорщини кандидатурі України, яка, згідно з заявами чинної влади в Будапешті, не поважає права угорської меншини на Закарпатті, є корумпованою та не контролює свою територію.

Угорщина не має претензій щодо кандидатства Молдови, але поки Будапешт не змінить своє ставлення до Києва, Кишинів теж стримуватиметься, оскільки Брюссель наполягає, що обидва кандидати становлять пакет у процесі вступу, який вони також разом розпочали.

Цього року лунали голоси, які закликають до відокремлення Молдови від України, щоб вона могла швидше рухатися до Європи, але більшість урядів ЄС цього не хоче – і Київ також категорично це відкидає.

Європейський редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк вважає, що мало шансів на те, що угорська опозиція кандидатству України зникне, поки Віктор Орбан перебуває при владі в Будапешті. Але в разі перемоги нинішньої опозиції в Угорщині на весняних виборах 2026 року, вважає він, усе може змінитися. А ЄС, у тому числі через декларацію свого осіннього саміту, сигналізує, що як тільки з Будапешта надійде «зелене світло» для Києва, переговори розпочнуться в прискореному режимі – і з ним, і з Кишиневом.