Новим прем’єром Молдови стане пов’язаний із Україною «американець молдовського походження»

Владна партія Молдови «Дія і солідарність» (PAS) заявила 14 жовтня, що запропонує кандидатуру Александру Мунтяну на посаду прем’єр-міністра після того, як Конституційний суд затвердить результати виборів 28 вересня і буде сформовано новий парламент. Про це повідомив голова PAS Ігор Гросу.

Про Мунтяну, якому 61 рік, у минулому було написано небагато, а його біографічні дані наразі надходять переважно з двох джерел: презентації, яку Гросу зробив у фейсбуці, і його резюме, про яке вперше повідомило видання Ziarul de Gardă.

Згідно з повідомленням Гросу, Александру Мунтяну, який народився 20 січня 1964 року в Кишиневі, працював у Світовому банку, є одним із засновників Американської торговельної палати в Молдові і вже понад три десятиліття є президентом Французького альянсу в Кишиневі.

Має університетську освіту в галузі фізики, працював в Інституті прикладної фізики Академії наук Молдови, а потім у Технічному університеті Молдови, де також обіймав посаду заступника декана міжнародного факультету.

Після створення Національного банку Молдови Александру Мунтяну став головою відділу валютних операцій, а потім заступником директора департаменту зовнішніх зв’язків. Він навчався в аспірантурі Колумбійського університету в Нью-Йорку, спеціалізуючись на міжнародних відносинах, банківській справі та фінансах. Після закінчення університету працював у Світовому банку у Вашингтоні.

У 1997 році повернувся до Республіки Молдова. З 2007 року очолював департамент прямих інвестицій української компанії Dragon Capital. У 2016 році заснував інвестиційну компанію 4i Capital Partners, що працює у Східній Європі.

Ziarul de Gardă вказує на резюме, яке Мунтяну склав у 2018 році, коли подав заявку на членство в правлінні Американської торговельної палати в Києві – презентацію не лише своєї кар’єри, а й причин, чому він вважає для себе можливим претендувати на таку посаду в Україні. У цьому документі, написаному англійською мовою, Мунтяну представився як «американець молдовського походження, який живе в Україні та регіоні 20 років».

13 жовтня Дорін Речан, який очолював уряд Молдови впродовж останніх двох із половиною років, оголосив, що йде з політики та повертається до приватного сектора.