Прем’єр Молдови Дорін Речан оголосив, що йде з політики «з особистих причин»

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан не очолюватиме наступний кабінет міністрів і не буде членом майбутнього парламенту. Голова уряду 13 жовтня оголосив, що йде з політики «з особистих причин».

На спільній пресконференції лідер Партії дії та солідарності (PAS) Ігор Гросу заявив, що владна партія хотіла висунути Речана на новий термін на посаду прем’єр-міністра.

Гросу не оприлюднив ім’я іншого кандидата від партії на посаду прем’єр-міністра.

Дорін Речан заявив, що «вдячний за довіру ПАС» та намір партії висунути його на новий термін, але пояснив, що йде з громадського життя та продовжить свою «професійну кар’єру».

«Я не маю наміру бути чи залишатися в політиці», – сказав виконувач обов’язків прем’єр-міністра, додавши, що він прийшов «за дуже чітким мандатом».

Речан уточнив, що його мандат закінчиться разом з мандатом уряду, який він очолює, і що він також піде у відставку з посади депутата після формування нового уряду.

На парламентських виборах 28 вересня Дорін Речан балотувався на другому місці у списку PAS, поступаючись спікеру парламенту та лідеру партії Ігорю Гросу.

У дописі в соціальних мережах президентка Мая Санду подякувала Доріну Речану за те, що він «погодився бути поруч з нами в ці складні роки», назвавши його «найбільш придатною людиною для керівництва урядом та керівництва державними інституціями, щоб ми могли гідно пройти через численні кризи».

51-річний Дорін Речан за професією економіст. З 2010 до 2012 року він був заступником міністра інформаційних та комунікаційних технологій, а з 2012 до 2015 року – міністром внутрішніх справ в урядах Влада Філата та Юріє Лянке, він реформував міністерство внутрішніх справ та працював над процесом лібералізації візового режиму з Європейським союзом.

Після перерви в політичному житті він повернувся у 2022 році як радник з питань безпеки президентки Маї Санду та секретар Вищої ради безпеки, а в лютому 2023 року був призначений прем’єр-міністром.