У Казахстані відправили в колонію колишнього найманця ПВК «Вагнер»

Суд у Казахстані засудив до п’яти років колонії колишнього найманця ПВК «Вагнер» Тимура Пралієва у справі щодо участі в іноземних збройних конфліктах. Національне законодавство забороняє громадянам Казахстану воювати у складі інших армій чи найманських організаціях.

Згідно з матеріалами справи, як пише видання «Орда», обвинувачений у 2022 році завербувався у ПВК «Вагнер» і з листопада 2022 року до жовтня 2024 року воював у війні проти України. Пізніше він поїхав до Малі.

2023 року він отримав російське громадянство, але не відмовився від казахстанського, як вимагає закон.

Після служби у ПВК Пралієв намагався перебратися до США через Мексику. В січні 2025 року його затримали при спробі перейти річку Ріо-Гранде вбрід у Техасі.

На суді у США він визнав провину в незаконному перетині кордону і був депортований до Казахстану, повідомляє «Настоящее время».

П’ять років – мінімальний термін, передбачений за його звинуваченням. У Казахстані є окрема стаття кримінального кодексу про найманство з суворішими покараннями. Чому вона не була застосована – не уточнюється.

ПВК «Вагнер» вважають причетним до воєнних злочинів, страт й інших актів насильства у країнах Африки і на території України.