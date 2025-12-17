Російські війська захоплюють Сіверськ: попереду битва за Слов'янськ?

Російська армія значно просунулася в Сіверську і на його флангах – в Серебрянці, біля Дронівки, Свято-Покровського, Званівки, Пазена і Переїзного. Про це ввечері 16 грудня повідомив проєкт DeepState.

У самому Сіверську, судячи з мапи, вже не залишилося територій, повністю підконтрольних Силам оборони – дві третини його площі позначені як окуповані.

«Сіверський виступ» три роки був одним з найстабільніших ділянок фронту. Ситуація там почала погіршуватися після захоплення армією РФ Серебрянського лісу в середині жовтня, а в кінці листопада російські солдати змогли закріпитися на східних околицях Сіверська.

Вже 11 грудня начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів президенту РФ Володимиру Путіну про нібито повну окупацію міста, що спростували в ОК «Схід».



Британська розвідка також спростувала заяви РФ про «повний контроль» над Сіверськом. Ймовірно, їм вдалося зайняти «окремі позиції в центральній частині міста», однак українські сили й надалі утримують і обороняють західні райони, зазначили у відомстві.

Вранці 17 грудня Генштаб ЗСУ повідомив про шість бойових зіткнень на цьому напрямку.

Сіверськ – останнє велике місто перед Слов'янськом, до якого російській армії залишається близько 27 кілометрів на захід навпростець. Між цими містами також немає великих річок, які могли б уповільнити просування агресора.

Сіверськ – головне про місто і його оборону Бахмутський район, Донецька область;

розташований на південь від річки Сіверський Донець;

лежить на відстані близько 27 кілометрів від Слов'янська та 36 кілометрів від Краматорська;

у західній частині міста протікає річка Бахмутка, що ділить Сіверськ на лівий та правий берег. Після окупації двох великих міст Луганської області – Сіверськодонецька (червень 2022-го) та Лисичанська (липень 2022-го) – армія РФ почала рухатися в напрямку Сіверська. У липні 2022-го агресор захопив селище Білогорівка Луганської області на адмінмежі з Донецькою, але під час контрнаступу Сил оборони на Харківщині восени того ж року його звільнили. Російські сили відкинули, тиск на Сіверськ суттєво зменшився. Лінія фронту поблизу Білогорівки лишалася стабільною аж до березня 2025-го. Звідси до Сіверська лишалось трохи більше 10 км навпростець. В середині літа агресор захопив Білогорівку, восени взяв під контроль Серебрянський ліс у Луганській області на кордоні з Донецькою – важливі точки оборони на Сіверському напрямку. Відтоді криза почала поглиблюватись. До середини жовтня на мапі DeepStatе з'явились клешні «сірої зони» довкола міста. Агресор намагався не штурмувати в лоб, а охопити Сіверськ відразу зі сходу, півночі й півдня – до того ж, просуватись, але не намагаючись закріпитись (більше про це у матеріалі: Армія РФ бере Сіверськ в «сірі клешні»: що це за тактика та які загрози? ) У Сіверській громаді зараз залишаються близько 400 людей, 297 з них – у самому Сіверську, станом на 12 листопада. Про це журналістам «Вільного радіо» розповів очільник міської військової адміністрації Олексій Воробйов. До повномасштабного вторгнення в місті жили приблизно 12 тисяч людей.

