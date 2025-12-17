Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку війська РФ провели 82 штурми, ще на чотирьох напрямках посилили атаки

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 278 бойових зіткнень, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, вчора противник завдав 74 авіаційних ударів, скинув 179 керованих авіабомб, також здійснив 3729 обстрілів, зокрема 75 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3523 дронів-камікадзе.



Найбільше російських атаку було на Покровському напрямку – тут українські захисники зупинили 82 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Покровськ та у бік Рівного, Мирнограду, Родинського, Гришиного, Звірового, Сергіївки, Новопавлівки, Філії, Нового Шахового, Дорожнього, Сухецького, Вільного, Іванівки.



Війська РФ посилили свої атаки на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, де українські оборонці відбили 15 атак – попередньої доби тут був зафіксований один бій, на Куп’янському напрямку, де відбулося 24 атаки загарбників (один бій попередньої доби),



На Лиманському напрямку загарбники подвоїли свої зусилля, атакувавши 27 разів (12 разів попередньої доби), на Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 28 атак (13 атак).



За даними штабу, висока інтенсивність боїв зберігається на Костянтинівському напрямку (24 атаки минулої доби) та Олександрівському напрямку (20 атак).

Бойові дії також продовжуються на Південно-Слобожанському, Слов’янському, Краматорському та Оріхівському напрямках. На Придніпровському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

9 грудня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що оборона Покровська на Донеччині продовжується, українські війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів, а Мирноград – не в оточенні.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.