У Брюсселі акція фермерів переросла в сутички з поліцією

Поліцейські стоять поруч із тракторами біля Європейського парламенту під час протесту фермерів у Брюсселі, 18 грудня 2025 року
Поліцейські стоять поруч із тракторами біля Європейського парламенту під час протесту фермерів у Брюсселі, 18 грудня 2025 року

Бельгійська поліція 18 грудня застосувала сльозогінний газ і водомети, коли демонстрація фермерів проти угоди про вільну торгівлю між ЄС і південноамериканським блоком Mercosur переросла в насильство.

Деякі протестувальники кидали каміння й картоплю в поліцію і розбивали вікна. Поліція втрутилася, коли насильство загострилося, і спробувала заарештувати деяких протестувальників.

Причиною акції в Брюсселі, де 18 грудня стартував дводенний саміт лідерів ЄС, стало невдоволення фермерів політикою Євросоюзу у сфері сільського господарства і запропонованою угодою з Mercosur. Фермери побоюються конкуренції у разі підписання договору.

Поліція заявила, що санкціонувала акцію протесту за участю до 50 тракторів, але до середини дня до бельгійської столиці прибуло близько 1000 тракторів, переважно з місцевими номерами. За оцінками поліції, кількість протестувальників становила близько 7000.

Лідери ЄС планували обговорити на саміті, що проходить у Брюсселі, зокрема, питання про доцільність підписання торгової угоди з блоком Аргентини, Бразилії, Парагваю й Уругваю.

На тлі протестів європейські чиновники заявили, що підписання торговельної угоди між ЄС і південноамериканським блоком Mercosur перенесуть на січень.

Критики договору, розробка якого велася 25 років, стверджують, що дешеві сировинні товари можуть наповнити ринок на шкоду європейським виробникам.


