«Небо темне від дронів, сотні КАБів на добу». Інформація від 155-ї бригади, яка обороняє Покровськ

Ситуация у Покровську залишається критичною, російські військові продовжують накопичуватися в місті, повідомив проєкт DeepState 4 листопада. За словами аналітиків, противника фіксують буквально по всьому населеному пункту, але українські військові завдають йому ураження.

Наступ на місто розпочався у лютому 2024 року після захоплення Авдіївки. У березні минулого року російські війська намагалися взяти Покровськ фронтальними атаками, однак безуспішно. Восени 2024-го армія РФ перейшла до флангових атак, але з кінця 2024-го до літа 2025 року просування Росії суттєво гальмувала, зокрема, робота українських безпілотників.

Що змінилось і чому агресору вдається захоплювати Покровськ?

Для чого у місто відправили спецназівців ГУРу?

Чи лишаються в Покровську цивільні і хто вони?

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) дізнався у лейтенанта Артема Прібильнова, начальника відділення комунікацій 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської, яка захищає Покровськ.

– Що зараз відбувається у місті?

– Ворог дуже глибоко інфільтрувався. Зараз йдуть міські бої. Це все відбувалося під постійним вогневим впливом ворога в жовтні, і листопад не є винятком.

Ми не відступаємо, ми відходимо на запасні позиції

Ворог збільшив до рекордної кількості обстрілів КАБами саме по Покровській агломерації.

Декілька днів було просто сотні КАБів за добу.

Ми всі розуміємо, що Сили оборони відступають, то це відбувається лише тому, що позиції повністю знищені і не підлягають відновленню.

Ворог, виявивши позицію, буде туди кидати по 15 FPV-дронів, туди прилетить обов'язково КАБ, по ній буде працювати артилерія і мінометки.

Я часто стикаюсь з коментарями в інтернеті, коли люди незнайомі з військовою справою, відчайдушно воюють проти того, що ми відступаємо.

Ми не відступаємо, ми відходимо на запасні позиції, бо рубежі оборони були повністю знищені і не підлягають відновленню.

Така гірка правда війни. На жаль, навіть бетон стирається в пісок.

Третина боїв по всій лінії фронту та 50% застосування КАБів армією РФ припадає на Покровськ, заявив Президент України Володимир Зеленський.



Міноборони України також підраховувало, що в жовтні цього року армія Росії різко збільшила кількість ударів керованими авіабомбами по території України. За місяць агресор скинув 5 328 КАБів по позиціях військ ЗСУ і прифронтових містах. Це найбільша кількість скинутих КАБів за місяць з початку 2025 року, повідомили в Міноборони.

– Яка кількість окупантів, за вашими оцінками, просочилися в місто і зараз перебувають на його вулицях?

– З відкритих джерел, наприклад, в 7-му корпусі ДШВ було сказано, що це близько двох сотень окупантів, які зараз в Покровську.

Ворог постійно інфільтрується (поникає у місто – ред.).

Наша бригада основну кількість ураження наносить саме на підступах [до міста]. Це все ще Звірове, Перше Травня (населені пункти на півдні Покровська – ред.), де вони намагаються глибоко зайти в забудову.

Звичайно, коли вони вже залазять по підвалах, рештках будівель, то їх дуже важко викурити.

Покровськ зараз взагалі вигадає як руїна. Це навіть не порівняти з літом цього року

Також йдуть міські бої й зачистка найбільш важливих шляхів сполучення, які ще залишилися в Покровську.

Наші хлопці 155-ї окремої механізованої бригади відчайдушно працюють, дуже хоробро тримають свої рубежі і не дають ворогу просунутися далі.

Ворог реалізував свою кількісну перевагу, яку він в принципі мав. Підсиливши вогневий вплив квадрокоптерами, крилами, FPV-дронами, КАБами, ворог повністю змінив обличчя міста.

Покровськ зараз взагалі вигадає як руїна. Це навіть не порівняти з літом цього року.

– Півтора року йдуть штурми Покровська в тій чи іншій формі. В кінці жовтня почалася нова хвиля розповзання сірої та червоної зони по місту. Тактику інфільтрації ми побачили у багатьох інших містах. Але чомусь саме в Покровську вона досягає такого результату. Де вони просочувалися? Було дуже мало українських захисників на півдні від міста?

За рік оборони свою задачу Покровськ виконав

– Кількість інженерних загороджень і захисних позицій була достатня. Але повторююся, ці позиції планомірно знищувалися. Були дні, коли хлопці перетягували свою позицію кілька разів.

Тобто почали робити нову позицію і вимушені були одразу відійти на запасну. Ворог просто-таки здійснював постійний тиск, який він врешті-решт реалізував.

Це просто, на жаль, закономірність цієї війни. При цьому за рік оборони Покровська ми знищили шалену кількість ворога на підступах.

У такий спосіб за рік оборони свою задачу Покровськ виконав.

Ми розуміємо, що таке Покровськ для нашої логістики, оборони й дуже не хотілося б його втрачати, аби ворог зайняв цей хаб, як було зі Селидовим, з Очеретиним.

Ми всі бачили, як захопивши велике місто, ворог потім дуже швидко розповзається, бо може будувати там свою логістику.

Захопивши велике місто, ворог потім дуже швидко розповзається, бо може будувати там свою логістику

Але що змінилося? Змінилася саме тактика ворога.

Бачимо, що в лоб він не атакує механізованими колонами. На інших флангах таке відбувається, але тут, саме на Покровському фронті, на півдні міста, були збудовані дуже якісні інженерні загородження, було дистанційне мінування.

Декілька разів ворог намагався провести розвідку боєм з використанням важкої техніки.

Ці дії були невдалі, і успіху надалі він не мав. Але використовуючи тактику інфільтрації двома-трьома людьми, а також користуючись погодними умовами – наприклад, минулими тижнями були дощі, туман, а нельотна погода ускладнює виявлення противника – ворог надалі реалізував свою чисельну перевагу.

– Зачистку на вулицях міста, я так розумію, проводять спецназівці ГУР?

– Зачисткою займаються всі підрозділи, які перебувають в місті, але спеціалізовані підрозділи навчені саме працювати в «урбані»(міська забудова – ред.).

«Урбан», повірте мені, це найскладніші умови ведення війни.

Ворог до таких умов, до речі, не підготовлений. Судячи з перехоплень, військовослужбовців, які потрапляли до нас в полон, інформації з їхніх телефонів – ну, я не скажу, що це професійні військові. Це в основному «відмовники» (військовослужбовці, які відмовляються від військової служби – ред.), тобто «шторми» (штурмові підрозділи Шторм Z, які складаються переважно із засуджених – ред.), які є в кожній бригаді російської армії.

Показовим є те, що 155-та бригада [армії РФ] не була виведена з напрямку тому, що була повністю знищена. ГУР – це якраз бійці спецназу, які підготовлені для «урбана». Я думаю, що у ворога зараз буде дуже багато проблем при зустрічі з ними.

– Яку підтримку цьому наступу Росія надає дронам? Яка найбільша складність для захисників Покровська – FPV чи великі дрони «мідлстрайку» як «Молния»,V2U?

Ворог зараз збільшив кількість «очей» над Покровським

– На радарі кількість ворожих авіацій на цей час, я перед вашим ефіром перевірив, просто вражає. Небо темне просто від дронів. Це і розвідники Zala, Orlan, Supercam, які літають постійно і намагаються виявити позиції наших хлопців.

Оборона зараз дуже динамічна, позиції постійно переміщуються, йде зачистка, ідуть міські бої. Ворог зараз збільшив кількість «очей» над Покровським, масово застосовує FPV, зокрема на оптиці.

На відео нашої бригади видно, як окупант біг по полю і заплутався в оптоволокні, тому що все вкрито ним. Навіть пару разів спіткнувся.

Так зараз виглядає поле бою. Наші захисники, повірте мені, перебувають на позиціях і роблять усе можливе, щоб знищити ворога.

– Що з цивільними у місті? У кожному місті є така група людей, яка з різних причин залишається. Багато залишається через безпорадність, особливо старі та маломобільні люди. Скільки там людей? Що з ними зараз? Чи заважають вони обороні міста?

– Були офіційні цифри адміністрації Покровська, що в місті залишається близько однієї тисячі людей. Це були цифри, коли вже логістика була вкрай ускладнена, і евакуюватися з Покровська було майже неможливо.

Ми бачили окремі відео, наприклад, 68-ї бригади, де хлопці героїчно на броньованому автомобілі вивозили кілька мешканців. Але вже після того, як виїхати з Покровська безпечно стало майже неможливо, вся та кількість цивільних там і залишилась. Думаю, що це приблизно тисяча людей, якщо вони ще живі.

Причини можуть бути різними. Не всі, звичайно, це «ждуни». Це люди з глибоко травмованою психікою, тому що, як жити під обстрілами, я не маю жодного уявлення. Як взагалі жити в місті понад рік, коли постійно працює артилерія, КАБи, міномети і так далі. Їм однозначно треба працювати з психологами.

Яка їхня доля? Коли йдуть міські бої, ми бачили вже, що росіяни роблять зі свідками. Коли вони зайшли на залізничний вокзал кілька тижнів тому, то розстріляли цивільних мешканців, я думаю, просто тому, що ті побачили, що вони туди зайшли і у такий спосіб намагалися позбутися свідків, щоби ці мешканці не передали цю інформацію українській армії.

