Прорив у Покровську: «російська ДРГ вбила цивільних»

Російська диверсійно-розвідувальна група проникла в центральну частину Покровська і в районі залізничного вокзалу вбила кількох мирних жителів. Про це 20 жовтня повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За даними військових, диверсанти переховувалися в будівлі вокзалу, де їх ліквідували Сили оборони. У місті триває перевірка можливих маршрутів проникнення агресора, посилене патрулювання та контроль за ситуацією.

Відео з місця події також опублікував у Telegram-каналі «Голландець» волонтер Денис Христов. На кадрах видно тіла вбитих біля вокзалу: серед них літній чоловік і дві жінки, одну з яких розстріляли, коли вона їхала на велосипеді. Крім цього, на відео зафіксований чоловік, який несе поранену жінку в бік українських позицій.

Згідно з оновленням проєкту DeepState за 18 жовтня, армія РФ просунулася з боку села Звірове – червона зона розширилася на півдні Покровська.

Генштаб ЗСУ повідомив про 58 атак на Покровському напрямку минулої доби, в тому числі в районі самого міста.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.