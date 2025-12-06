На Одещині фіксують перебої в електро- й теплопостачанні через російський удар – ОВА

На Одещині внаслідок нічної комбінованої ракетно-дронової атаки російських військ пошкоджений енергетичний об’єкт, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Вночі 6 грудня ворог знову вдарив по цивільній інфраструктурі Одещини. Попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкт енергетики, без подальшого загорання. Жертв і постраждалих, на щастя, немає. Зафіксовано перебої в електро- та теплопостачанні. Фахівці вже працюють над усуненням наслідків», – написав Кіпер у телеграмі.

За його словами, критична інфраструктура переведена на генератори, розгорнули дев’ять пунктів незламності для допомоги населенню.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Внаслідок атак відбуваються аварійні відключення електропостачання. В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

Основне ускладнення після масованих обстрілів РФ – це ситуація з передачею електроенергії між регіонами, повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.