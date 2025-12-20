Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Генштаб зафіксував 220 боєзіткнень на фронті від початку доби, 60 із них – на Покровському напрямку

Українські війська ведуть вогонь із РСЗВ поблизу Покровська, грудень 2025 року
Українські війська ведуть вогонь із РСЗВ поблизу Покровська, грудень 2025 року

Від початку доби 20 грудня на фронті відбулось 220 бойових зіткнень, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За даними українського командування, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дев’ять атак російських загарбників. Сили РФ здійснили 59 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, чотири з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Крім того, 20 грудня армія РФ 12 разів атакувала позиції ЗСУ на Південно-Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Сотницький Козачок, Вовчанськ, Приліпка та у бік Ізбицького й Григорівки.

На Куп’янському напрямку РФ здійснила шість наступальних дій у районі Степової Новоселівки та у бік Нової Кругляківки й Піщаного.

У Генштабі уточнили, що на Лиманському напрямку Сили оборони відбили 13 штурмових дій РФ у районах населених пунктів Рідкодуб, Новоєгорівка, Нововодяне, Зарічне, Середнє, Колодязі та у бік населеного пункту Коровин Яр.

Відомо також, що на Покровському напрямку від початку цієї доби противник 60 разів атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Шахове, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Дачне та у бік Новопавлівки.

9 грудня головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що оборона Покровська продовжується, українські війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів, а Мирноград – не в оточенні.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG