Генштаб зафіксував 220 боєзіткнень на фронті від початку доби, 60 із них – на Покровському напрямку

Від початку доби 20 грудня на фронті відбулось 220 бойових зіткнень, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За даними українського командування, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дев’ять атак російських загарбників. Сили РФ здійснили 59 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, чотири з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Крім того, 20 грудня армія РФ 12 разів атакувала позиції ЗСУ на Південно-Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Сотницький Козачок, Вовчанськ, Приліпка та у бік Ізбицького й Григорівки.

На Куп’янському напрямку РФ здійснила шість наступальних дій у районі Степової Новоселівки та у бік Нової Кругляківки й Піщаного.

У Генштабі уточнили, що на Лиманському напрямку Сили оборони відбили 13 штурмових дій РФ у районах населених пунктів Рідкодуб, Новоєгорівка, Нововодяне, Зарічне, Середнє, Колодязі та у бік населеного пункту Коровин Яр.

Відомо також, що на Покровському напрямку від початку цієї доби противник 60 разів атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Шахове, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Дачне та у бік Новопавлівки.

9 грудня головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що оборона Покровська продовжується, українські війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів, а Мирноград – не в оточенні.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



