Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини пошкоджені інфраструктура, АЗС і приватні оселі – влада

У суботу, 20 грудня, сили РФ атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині, повідомив в.о. голови ОВА Владислав Гайваненко.

«Протягом дня російська армія била по Нікопольщині – райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській громадах. Туди ворог спрямовував FPV-дрони, скинув боєприпас з БпЛА, гатив артилерією», – зазначив він

Гайваненко уточнив, що в області пошкоджені інфраструктура, АЗС і чотири приватні оселі.

Відомо також, що на Криворіжжі сили РФ поцілили по Грушівській громаді безпілотником – понівечені господарські споруди. Крім того, російський КАБ влучив по Дубовиківській громаді на Синельниківщині: у результаті атаки пошкоджені житлові будинки і лінія електропередач.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



