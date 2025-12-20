Сили РФ скинули авіабомби на Ізюм: з-під завалів деблокували тіла двох людей – ДСНС

Сили РФ скинули декілька авіабомб на місто Ізюм на Харківщині, йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними рятувальників, вони деблокували тіла двох людей зі зруйнованого російською авіабомбою приватного житлового будинку.

Відомо, що один КАБ влучив по території приватного домоволодіння, було зруйновано житловий будинок. Пошкодження зазнали розташовані поблизу приватні оселі та багатоповерхівки.

«Під час проведення аварійно-рятувальних робіт з-під завалів рятувальники деблокували тіла двох загиблих – чоловіка та жінки. Ще одна людина отримала поранення. Також рятувальникам вдалося врятувати хатнього песика», – сказано у повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



