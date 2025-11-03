ДШВ: триває «активна зачистка півночі Покровська від окупантів»

На півночі Покровська триває операція з протидії російським військовим, у Мирнограді ситуація «напружена, але не загрозлива», йдеться в повідомленні 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ станом на 13:00 3 листопада.

«За останні декілька днів Сили оборони створили можливості для виконання завдання із поповнення військ у нашій смузі відповідальності додатковим особовим складом та технікою. Триває активна зачистка півночі Покровська від окупантів. Завдяки злагодженим діям Сили оборони зупинили розширення присутності росіян у цій частині міста та не допустили перерізання ворогом дороги, що сполучає Покровськ та Родинське», – інформують у ДШВ.

Ситуацію в Мирнограді в цьому повідомленні також названо «не загрозливою».

«На підступах до південно-східних околиць Мирнограда зафіксований противник. Загальна кількість ворожого особового складу незначна – близько 10. Триває робота з їхньої ліквідації. Оборона міста вже поповнена додатковими силами», – вказують у корпусі швидкого реагування.

На Покровському напрямку фронту є результати «у знищенні окупанта», повідомив 2 листопада президент Володимир Зеленський.

26 жовтня Генштаб ЗСУ підтвердив проникнення російських військових до Покровська.

Покровськ – місто з населенням близько 1260 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім та залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.